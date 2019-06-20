Прокуратура сделала заявление по живодерке, убившей под Киевом десятки животных: фото

Киевские правоохранители открыли уголовное производство в отношении живодерки, которая заморила голодом более 20 животных.

Как говорится в сообщении прокуратуры Киевской области, что 21-летняя Яна Майборода размещала в сети объявления о предоставлении постоянного убежища домашним животным, после чего свозила их в свой дом в одном из сел Барышевского района.

После этого девушка не кормила питомцев, от чего они умирали.

С октября по ноябрь 2018 года по месту жительства живодерки обнаружено более 20 трупов животных.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Ей грозит тюремный срок до 8 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в июне 2018 года в Запорожье живодеры заживо сожгли щенков, которые жили на окраине Хортицкого района.