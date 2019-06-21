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Смертельные бои на Донбассе: ВСУ "подчистили" ряды боевиков

пятница, 21 июня 2019, 10:12
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20 июня на востоке Украины боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в ходе обстрелов были ранены трое украинских военнослужащих, один получил боевую травму.

Пять раз боевики вели обстрелы с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщили в разведке, в результате ответного огня были ликвидированы двое представителей незаконных вооруженных формирований. Еще трое пророссийских боевиков получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети были опубликованы фото одной из станций "Донецкой железной дороги" – оккупированной части железнодорожных путей на Донбассе.

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