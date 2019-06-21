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Жизнь в оккупации: в сети показали фото умирающего Донбасса

пятница, 21 июня 2019, 03:32
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В сети были опубликованы фото одной из станций "Донецкой железной дороги" – оккупированной части железнодорожных путей на Донбассе.

Фото выложил пользователь Twitterпод ником "Иосиф Пиночет".

"Хроника развития и процветания - Донецкая железная дорога", - написал пользователь.

На одном из фото изображены заброшенные железнодорожные пути со строительным мусором на обочинах, заброшенное здание местного туалета, засыпанное мусором практически по колено и оставленные на траве развороченные, пустые ящики, очевидно, украденные со самой станции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабмин принял стратегию "Укрзализныци" до 2023 года. Документ не опубликован, однако, как удалось узнать журналистам, стратегия рассматривает возможность возобновления прекращенного в марте 2017 года железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

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