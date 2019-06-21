Украинские пограничники наказали ирландцев-сепаратистов с георгиевскими лентами: фото

В аэропорту "Борисполь" во время прохождения контроля были выявлены двое граждан Ирландии, которые во время посадки самолета выкрикивали фразу "ДНР, вперед!".

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, при посадке иностранцы также достали символику РФ и георгиевские ленты.

Пограничники установили, что оба прилетели в Украину как туристы. На одном из ирландцев была футболка с символикой РФ. По его словам, он приехал в Украину к девушке, но связи с ней у него нет.

Более того, перед перелетом в Киев задержанный ирландец находился в России.

При осмотре багажа иностранцев пограничники обнаружили вещи, имеющие пропагандистский и провокационный характер.

Обоим ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украину запретили въезд коллеге скандального российского рокера.