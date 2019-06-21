В России подростки устроили жестокую расправу над тяжелобольным ребенком: фото и видео

В российском Челябинске произошел громкий скандал с участием школьников, которые избили мальчика, больного ДЦП и засняли происходящее на видео.

По данным местной прессы, над больным ребенком издеваются не впервые.

Очевидцы конфликта рассказали, что в этот день подростки пошли купаться на местный карьер, где больной мальчик якобы без спроса взял чужое полотенце. За такой поступок ребенка решили "проучить".

За избиением мальчика наблюдала толпа его ровесников, но никто за него не заступился.

После того, как избитый ребенок упал на землю, толпа стала радостно ликовать, смеяться и танцевать.

Полиция начала проверку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Днепром школьницы устроили смертельное ЧП на недострое.