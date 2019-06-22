Сезон 2019: появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму

Российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Как сообщает херсонская пресса, трасса Харьков - Симферополь в Геническом районе практически пустует.

"Как видим, движения автомобилей на Крым практически нет и реальный летний пассажиропоток на полуостров мало отличается от другой поры года", - говорится в сообщении.

В то же время российские издания отмечают, что в сутки на границе с материковой Украиной пограничники пропускают не менее 11 тысяч человек.

Также в сети показали фото и видео "потока" туристов в оккупированный Крым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аннексированный Россией Крым российские оккупанты с каждым днем все больше и больше превращают в настоящую свалку.