Туристы разленились: в сети показали фото замусоренного Крыма

Аннексированный Россией Крым российские оккупанты с каждым днем все больше и больше превращают в настоящую свалку.

Соответствующие фото опубликовал в Twitterблогер под ником Roksolana Today&Крым.

"Ялта. Туристы разленились - не убирают что-то", - говорится в подписи к снимкам.

На снимках можно увидеть кучи мусора, которые лежат по всей Ялте и никто его не убирает.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что в сети были выложены новые фото пустующих пляжей оккупированного Крыма. Снимки демонстрируют пустой пляж "Солнышко" в Евпатории, который ныне находится в ужасающем состоянии.