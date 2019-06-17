RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

17 июня

16:40
Газовый кризис: Украина предупредила Европу о серьезных проблемах в начале 2020 года
16:40
Лежал возле дивана: в Днепре на пожаре погиб 5-летний ребенок, фото
16:31
Посольства, метро и аэропорт: в Киеве снова работают "минеры"
16:28
​Оккупанты "залили" Крым поддельным топливом
16:17
Туристы разленились: в сети показали фото замусоренного Крыма
16:05
ВСУ рассказали о "сюрпризах" российских военных под Мариуполем
16:00
Тренер "Динамо" возглавил клуб из России
15:46
Потери ВСУ в мае: в Минобороны озвучили удручающие цифры
15:36
Лучшая теннисистка Украины опозорилась на старте крупного турнира
15:23
Сотрудники СБУ заблокировали контрабанду через границу стратегического товара из России: фото
15:19
В Москве скончался влиятельный экс-разведчик
14:59
Под Днепром школьницы устроили смертельное ЧП на недострое: первые детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Туристы разленились: в сети показали фото замусоренного Крыма

понедельник, 17 июня 2019, 16:17
переглянути новину українською

Аннексированный Россией Крым российские оккупанты с каждым днем все больше и больше превращают в настоящую свалку.

Соответствующие фото опубликовал в Twitterблогер под ником Roksolana Today&Крым.

"Ялта. Туристы разленились - не убирают что-то", - говорится в подписи к снимкам.

На снимках можно увидеть кучи мусора, которые лежат по всей Ялте и никто его не убирает.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что в сети были выложены новые фото пустующих пляжей оккупированного Крыма. Снимки демонстрируют пустой пляж "Солнышко" в Евпатории, который ныне находится в ужасающем состоянии.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: