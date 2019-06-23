Боевики взбесились на Донбассе: погиб украинский военный, много раненых

За субботу, 22 июня, на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады. Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела", - говорится в сообщении.

Бойцам ВСУ ничего не оставалось, как открыть огонь в ответ. Кроме того, уточняется, что еще восемь военных получили травмы.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. За данными разведки 22 июня одного оккупанта было ранено, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину", - добавляют в штабе.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Луганской области бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.