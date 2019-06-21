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​На Донбассе боевики на БТР снесли жилой дом: опубликованы фото

пятница, 21 июня 2019, 21:29
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На оккупированной территории Луганской области бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга, передают "Факты".

Авария в Успенке случилась еще 14 июня. В результате ДТП тяжелые травмы получили два человека. От дома № 39 по ул. Кирова практически ничего не осталось.

Представитель Минобороны подчеркнул, что угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений оккупационных войск неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки, который не способен эксплуатировать военную технику и обращаться с боевыми машинами.

Кроме того, в последнее время участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных оккупантами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось жуткое видео убийства снайпером боевиков незаконного вооруженного формирования мирного жителя на Донбассе.

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