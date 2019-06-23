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​Больше детской крови: сеть разозлило видео с девочкой, раненой возле Горловки

воскресенье, 23 июня 2019, 18:52
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В сети появилось видео с раненой девочкой Кариной Светличной на Донбассе, которая попала под обстрел боевиков.

Соответствующие кадры публикует блогер Necro Mancer.

Ранее "руководитель администрации" Горловки Иван Приходько сообщал, что девочка "была ранена в следствии обстрела ВСУ".

"Светличная Карина Романовна, 12/07/05. Проживает по ул. Краснодонской 5. Ранение получила на ул. Боткина. Минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см", - написал оккупант.

На видео рассказ девочки и ее родных расходится с данными оккупантов.

"Горловка, интервью с девочкой, пострадавшей в результате боевых действий 22/06/19. Кость не задета, что попало в ногу, не совсем понятно, "инородное тело". Но явно не 5-сантиметровый осколок, как пи*дел Приходько", - пишет Necro Mancer.

Под видео появились комментарии пользователей.

"Больше трэша, больше крови, желательно, детской((", "По всем рашаСМИ сегодня без умолку про этот "жуткий случай" зверства нацистов", "сразу понял что пиз*ят 5 сантиметров и ноги нет", - пишут комментаторы.


Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированной территории Луганской области бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.

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