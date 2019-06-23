​Никто не забыт: боевик с Донбасса пожаловался на игнор России

Боевик ДНР записал видеообращение к правительству РФ, в котором жалуется на то, что он стал калекой "вызволяя" Донбасс, а сейчас о нем забыли.

Об этом написал блогер Necro Mancer.

"Миша "Кацап" из Марьинки: Вы говорите "никто не забыт, ничто не забыто". Вы уже забыли нас. Неужели вот это вот народовластие такое, за которое мы шли воевать?", - цитирует блогер боевика.

Под постом появились комментарии пользователей.

"Если бы ему отбило пол головы де мозг то ничего не изменилось бы. Пи**ел бы ту же ху*ню", "Народовластие рассмешило", "Были руки были ноги была жизнь. Осталось существование", "ЧУдо. Ты, что в жизни перепутал. Теперь клубники захотелось, а вчера кричал "мочи укропов", "Кому ты теперь нужен "Кацап" из Марьинки. Родина тебя бросит, сынок. Всегда. А вообще на это жутко смотреть. Не человек- обрубок какой-то", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", президенту России Владимиру Путину отправляют письма россияне, которые находятся в колониях и СИЗО в Украине за участие в войне на Донбассе. Они просят обменять их на удерживаемых в РФ украинцев.