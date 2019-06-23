​Стало известно, где и когда Зеленский встретится с Путиным

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас состоялись (в Брюсселе, Берлине и Париже), с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным", - сказал Климкин.

"Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нету прорывных решений, на самом деле это ожидаемо, и ничего плохого в этом нет. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по "Северному потоку "тоже ожидаемая", - добавил он.

По словам министра, встречи президента с европейскими лидерами были своеобразной разведкой.

"Это еще не стопроцентное привлечение и погружения, ангажирование, но это настоящая разведка боем", - добавил Климкин.

Напомним, Зеленский 17-18 июня находился с официальными визитами во Франции и Германии.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Японии в конце июня.