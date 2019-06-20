Трамп рассказал, где и когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Японии в конце июня.

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он все еще "надеется поладить с Россией".

"Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что это произойдет. Я хочу поладить с Китаем, и думаю, что нам это удастся. Я действительно встречаюсь с ними на следующей неделе в Японии на G20", – сказал он.

Напомним, что последняя полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон.