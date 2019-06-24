В Харькове нацгвардейцы попали в громкий скандал из-за российской песни: видео

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии попали в громкий скандал из-за российской пропагандисткой песни об офицерах.

Об инциденте рассказал бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора", общественный активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

По его словам, нацгвардейцы танцевали со своими близкими под песню российского певца Олега Газманова "Господа офицеры". Данное видео обнародовала в Instagram жена одного из выпускников.

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца! Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца!" - прозвучало в композиции.

"Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время российско-украинской войны?" - подчеркнул Стерненко.

"Вата в головах", "Похоже, что нам придется воевать не на два, а на три фронта", "Жесть", "Очень больно", - пишут об инциденте в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские пограничники наказали ирландцев-сепаратистов с георгиевскими лентами.