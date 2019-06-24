В Умани средь бела дня изнасиловали школьницу: вся полиция на ушах

В понедельник, 24 июня, в Умани Черкасской области неизвестный мужчина совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, девушка сейчас без сознания, на розыск преступника поднят личный состав полиции Черкасской области.

"Только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летней девочки, подонок задержан. В Винницкой области в отношении 4-летнего мальчика, подонок задержан. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей", - добавил Аброськин.

Он подчеркнул, что издевательства над детьми нужно остановить, и напомнил о важности рассмотрения законопроекта №6607 об ужесточении наказания за половые преступления в отношении детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хортицком районе Запорожья в подъезде жилого дома пожилой мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.