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В Запорожье пожилой педофил изнасиловал 12-летнюю девочку: фото

воскресенье, 23 июня 2019, 01:35
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В Хортицком районе Запорожья в подъезде жилого дома пожилой мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

Как сообщили в региональном управлении Национальной полиции, преступник оказался ранее судимым.

Инцидент произошел около 11 часов на пятом этаже в подъезде дома на улице Василия Сергиенко. Здесь злоумышленник изнасиловал девочку 2007 года рождения, а все происходящее он снимал на видео.

"Полицейские установили личность и разыскали злоумышленника. Им оказался житель Запорожья 1967 года рождения, который ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой", – говорится в сообщении.

В отношении педофила открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч.4 ст.152 УК Украины).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Черниговской области полиция задержала педофила-рецидивиста, который ездил по поселкам и приставал к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

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