RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

11:21
В Киеве разгорается новый миллионный скандал в оборонке: подробности
11:10
Певица Алина Гросу вышла замуж на роскошной вилле в Италии: фото
11:09
​В Киеве нашли номинанта на премию Дарвина: забавное видео
10:55
В Казахстане взорвался склад с боеприпасами: фото и видео с самолета
10:53
Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: подозреваемым оказался старший брат
10:48
Лидер сборной Украины отдыхает со звездной возлюбленной в США: фото
10:46
"Укрлендфарминг" Бахматюка направил деньги на оздоровление школьников
10:39
Не для того захватили: сеть шокировало сравнение цен в Крыму с курортами ЕС
10:36
​Россия озвучила Украине условие для сохранения транзита газа
10:34
В США на 101 году жизни скончался один из зачинателей рок-н-ролла
10:29
​В Киеве уставший мост "рухнул" на проезжающее авто: фото
10:22
ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе: появилось видео точного удара
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе: появилось видео точного удара

понедельник, 24 июня 2019, 10:22
переглянути новину українською

Вооруженные силы Украины (ВСУ) точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Об этом говорится на странице "1-й АНТИреспубликанский" в Twitter.

Так, враг провоцировал украинских бойцов из оружия, за что и получил жесткий ответ.

‏"Парни из ВСУ передают очередной привет 9-му полку ДНР. Оплочленцы провоцировали военных из стрелкотни, но они не поняли шутку и уничтожили нах*р дынырийский ВОП (временный опорный пункт, - "Апостроф"). P.S. То чувство, когда шутка удалась", - говорится в описании видео.

Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.

"Бальзам на душу. Оркам - земля стекловатой", "Во-первых, это красиво", "Страйк", "Все же радует, что и мы потихоньку двигаемся в нужном направлении, вырываясь из "объятий" мордорских соседей", "Можно на бис", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня боевики более 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, в результате чего трое защитников Украины были ранены, но ВСУ не остались в долгу.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: