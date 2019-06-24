ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе: появилось видео точного удара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Об этом говорится на странице "1-й АНТИреспубликанский" в Twitter.

Так, враг провоцировал украинских бойцов из оружия, за что и получил жесткий ответ.

‏"Парни из ВСУ передают очередной привет 9-му полку ДНР. Оплочленцы провоцировали военных из стрелкотни, но они не поняли шутку и уничтожили нах*р дынырийский ВОП (временный опорный пункт, - "Апостроф"). P.S. То чувство, когда шутка удалась", - говорится в описании видео.

Парни из #ВСУ передают очередной привет 9 полку дЫнЫрЫ

ОпЛоЧленцы провоцировали военных из стрелкотни, но они не поняли шутку и уничтожили нахер дЫнЫрийский ВОП



P.S. То чувство, когда шутка удалась pic.twitter.com/UcXljFPZaG — 1й АНТИреспубликанский (@1antirepublic) 23 июня 2019 г.

Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.

"Бальзам на душу. Оркам - земля стекловатой", "Во-первых, это красиво", "Страйк", "Все же радует, что и мы потихоньку двигаемся в нужном направлении, вырываясь из "объятий" мордорских соседей", "Можно на бис", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня боевики более 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, в результате чего трое защитников Украины были ранены, но ВСУ не остались в долгу.