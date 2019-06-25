Бегут в ИГИЛ: боевики рассмешили сеть сенсацией о ВСУ

Боевики "ЛНР" рассмешили соцсети заявлением о том, что украинские военные якобы начали покидать Донбасс, чтобы принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство".

Как говорится в "сводке" так называемой "народной милиции ЛНР", на такой шаг украинские военные идут из-за "задержки денежных выплат в зоне проведения ООС" и "нестабильной обстановке в стране".

"Данный контингент имеющих боевой опыт, для которых война – способ добывания денежных средств, имеет всестороннюю поддержку со стороны спецслужб Украины", - заявили боевики.

В комментариях люди высмеяли слова оккупантов. Здесь отмечают, что боевики вряд ли смогут удивить кого-то такими выдумками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропагандисты боевиков ДНР заявили о большом провале Российской Федерации на оккупированной территории Донбасса.