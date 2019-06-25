Перебитые кости и сгоревшее лицо: в Днепре врачи борются за жизнь 35-летнего бойца ВСУ

В сети рассказали о тяжелораненом на Донбассе бойце ВСУ, за жизнь которого в данный момент борются врачи.

О тяжелораненом бойце рассказал в Facebook врач Днепровской облбольницы Сергей Риженко.

"Его жизнь идет по самому краю. Александр, ему 35, родом из Черкасс, солдат ВСУ. 23 июня получил минно-взрывное ранение возле Марьинки. Крайне тяжелый. Лицо сгорело, размозженный правый глаз. С тяжелой контузией, перебитыми костями рук, десятками осколочных ранений доставлен в Мечникова", - написал доктор.

Он также рассказал, что медработники за жизнь раненного борются уже третьи сутки, сейчас Александр находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Но врачи и близкие не теряют надежду.

"ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких). Третьи сутки борьба за жизнь. Сегодня с утра положительная динамика. Снижаем дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции. Необходимы операции травматологов, нейрохирургов, лор и челюстно-лицевых хирургов. Здесь в Мечникова в реанимации политравмы все, кто до конца остается с ним. Появляются надежды…", - написал врач.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 23 июня, после тяжелого ранения на Донбассе, не приходя в сознание, скончался украинский военнослужащий Алексей Карлаш (позывной "Карлсон").