RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

14:57
Суд пояснил свое решение по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве
14:54
Частичная отмена санкций РФ против Украины является победой нашей партии - Рабинович
14:50
Появились новые подробности обысков у экс-советника Порошенко: видео
14:43
​В России ликвидируют самый старый газопровод
14:42
Тоже харашо! Alyona Alyona после пляжей Испании блеснула фигурой на озере в Барышевке
14:41
"Динамо" близко к очередному летнему трансферу
14:32
В Украину не впустили соратника Жириновского: фото
14:31
Тимошенко является оптимальной кандидатурой на пост премьера - политологи
14:30
В одесской ячейке "Оппозиционной платформы - За життя" пояснили свой уход из партии
14:24
Новый хит: Полякова порадовала фанов зажигательной песней
14:20
Украинские бойцы нанесли удар по мощному вооружению из России: видео
14:14
Футболка за 500 долларов: депутат оскандалилась со внешним видом на встрече с жителями Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Неадекватный водитель в Киеве чуть не влетел в автозаправку: видео

среда, 26 июня 2019, 13:52
переглянути новину українською

26 июля в Киеве из-за неадекватного водителя едва не произошла страшная трагедия.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", на улице Богатырской водитель автомобиля Peugeot на огромной скорости не справился с управлением и едва не въехал в автомобильную заправку.

По данным сообщества, в результате инцидента никто не пострадал.

На опубликованных кадрах с места события видно, как неравнодушные граждане начали тушить автомобиль, который загорелся.

Также видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения. В частности, у автомобиля вырвало колеса.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве водитель сбил двоих людей - женщину с ребенком.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: