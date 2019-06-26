Неадекватный водитель в Киеве чуть не влетел в автозаправку: видео

26 июля в Киеве из-за неадекватного водителя едва не произошла страшная трагедия.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", на улице Богатырской водитель автомобиля Peugeot на огромной скорости не справился с управлением и едва не въехал в автомобильную заправку.

По данным сообщества, в результате инцидента никто не пострадал.

На опубликованных кадрах с места события видно, как неравнодушные граждане начали тушить автомобиль, который загорелся.

Также видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения. В частности, у автомобиля вырвало колеса.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве водитель сбил двоих людей - женщину с ребенком.