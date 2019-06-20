В Киеве водитель сбил мать с ребенком и сбежал: фото с места ЧП

В четверг, 20 июня, в Киеве водитель на автомобиле сбил двоих людей - женщину с ребенком.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу Протасов Яр, 8. Как видно на фото, ЧП случилось около нерегулируемого пешеходного перехода. Отмечают, что водитель после ДТП сразу скрылся с места происшествия.

Позже стало известно, что мужчину, водителя машины марки Volkswagen, задержали небезразличные граждане.

По данным ресурса dtp.kiev.ua, один из пострадавших в критическом состоянии без сознания - обеих госпитализировали.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 апреля в Киеве на пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров.