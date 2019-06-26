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Под Хмельницким пьяный водитель устроил смертельное лобовое ДТП: опубликованы фото

среда, 26 июня 2019, 10:30
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Во вторник, 25 июня, на автодороге Хмельницкий-Тернополь столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и "Шевроле Авео": один человек погиб, еще пятеро – получили травмы.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Авария произошла около 13:45 возле села Малиничи Хмельницкого района.

Как отмечается, 29-летний житель села Хоминцы за рулем "ВАЗа" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Шевроле", за рулем которого находился 70-летний житель города Волочиск.

По предварительной информации – водитель автомобиля "ВАЗ" находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП травмы получили водитель и трое пассажиров "ВАЗа", а также водитель "Шевроле" и его жена. Потерпевших из "ВАЗа" пришлось деблокировать спасателям при помощи специального оборудования.

Позже стало известно, что один из пассажиров автомобиля "ВАЗ" скончался в хирургическом отделении Хмельницкой областной больницы от полученных травм.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве авто выехало за пределы проезжей части и буквально взлетело в воздух, протаранив припаркованные машины.

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