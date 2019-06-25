Авто взлетело в воздух: момент страшного ДТП в Киеве попал на видео

В понедельник, 24 июня, в Киеве авто выехало за пределы проезжей части и буквально взлетело в воздух, протаранив далее припаркованные машины.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, авария случилась в Голосеевском районе на улице Олега Кошевого, 2.

По предварительным данным, женщина на Opel спускалась по Олега Кошевого в сторону улицы Голосеевской, но не справилась с управлением и устроила серьезное ДТП.

Отмечается, что авария могла случиться из-за технической неисправности. Женщину-водителя Opel госпитализировали в больницу. Подробности аварии выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

23 июня под Тернополем произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.