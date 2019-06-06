Йеллоустоун "закипает": появились тревожные данные о супервулкане, способном убить планету

Ученые фиксируют подземные толчки в районе Йеллоустоунского вулкана, расположенного в США, который может проснуться в любую минуту.

Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В частности, за прошедший месяц в районе Йеллоустоунского вулкана американские геологи зафиксировали 87 небольших землетрясений. Некоторые эксперты полагают, что подобная активность может свидетельствовать о готовности знаменитого вулкана проснуться.

По данным Геологической службы США, мощность самого сильного из недавно зафиксированных землетрясений оценивается в 2,5 балла по шкале Рихтера.

Толчки сами по себе свидетельствуют о том, что магма и газы начали демонстрировать свою готовность вырваться на поверхность земли.

Следует отметить, что за свою историю Йеллоустоунский вулкан извергался три раза, последний инцидент произошел 640 000 лет назад. В случае следующего извержения, большая часть США будет просто непригодна для жизни людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео космической атаки на супервулкан Йеллоустоун.