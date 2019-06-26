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Украинские бойцы нанесли удар по мощному вооружению из России: видео

среда, 26 июня 2019, 14:20
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Бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, это первый раз, когда использование российско-террористическими войсками комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" было подтверждено документально.

По уточненным данным, удар по боевикам был нанесен 23 июня.

В сообщении говорится, что данный комплекс разрабатывается только в России и поставляется боевикам с ее территории.

Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бойцы ВСУ на Донбассе нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в районе Светлодарской дуги.

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