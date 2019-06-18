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​Появилось видео смертельного удара ВСУ по пулеметной точке боевиков

вторник, 18 июня 2019, 10:46
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Бойцы ВСУ на Донбассе нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в районе Светлодарской дуги.

Об этом написал волонтер Юрий Москаленко в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов... Светлодарка. Точный выстрел ПТУРа... Потери врага 1-200, 2-300... Молодцы ребята!", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", одно из подразделений 30-й механизированной бригады совершило точный двойной удар по позициям пророссийских наемников на востоке Украины.

Также сообщалось, что 15 апреля на линии разграничения на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, бойцы полка "Азов" уничтожили военную машину боевиков.

К тому же, ВСУ нанесли боевикам огромный урон, ликвидировав трех боевиков, еще 5 получили ранения.

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