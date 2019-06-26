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В штабе сделали важное заявление об отводе войск ВСУ на Донбассе

среда, 26 июня 2019, 15:22
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26 июня в 12:00 украинские силовики покинули позиции, которые расположены перед пунктом пропуска Станица Луганская.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. За отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский", - сообщили военные.

Сырский подчеркнул, что этим шагом начался первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской. Пока остается неизвестным отвели ли свои войска боевики. За ситуацией следят наблюдатели ОБСЕ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина готова пересмотреть решение о торговой блокаде на Донбассе в случае, если промышленные активы будут возвращены в украинское правовое поле.

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