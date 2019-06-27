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Совершено покушение на экс-мэра Конотопа: опубликовано фото

четверг, 27 июня 2019, 08:43
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В ночь на 27 июня неизвестные совершили нападение на кандидата в народные депутаты Украины, бывшего мэра Конотопа, Артема Семенихина.

Об этом в Facebook сообщила депутат Сумского областного совета Елена Сердюк.

По ее информации, неизвестные напали на Семенихина около часу ночи. Также она написала, кто может быть причастен к нападению.

"Вчера стало всем известно, что Артем Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Пока еще народный депутат Игорь Молоток не нашел другого метода борьбы со своим оппонентом, как "заказать" его!

Официально обращаюсь к начальнику Нацполиции области Николаю Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападавших, а главное - заказчика!" - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице поймали подростков, избивших до полусмерти бездомного, снимая процесс на камеру.

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