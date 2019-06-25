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​В Киеве поймали малолетних извергов, нападавших на людей: опубликовано видео

вторник, 25 июня 2019, 07:29
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В столице поймали подростков, избивших до полусмерти бездомного, снимая процесс на камеру.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео.

"Сознательные молодые люди нашли и передали сотрудникам полиции двоих из тех, что били бездомного...", - говорится в сообщении.

На видео сообщается, что один из извергов - Михаил Васильев, 17 лет. Второй, облитый зеленкой - Карабин Алексей. На видео также мама этого Алексея.

"Вот этот красавчик (Васильев, – ред.) любит бабушек газовыми баллонами задувать... На Виноградаре живут", - говорит автор видео.

Известно, что у Васильева уже есть условный тюремный срок. Ранее был домашний арест за нападение на пожилую женщину. Был еще третий нападавший - его тоже будут искать.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском Челябинске произошел громкий скандал с участием школьников, которые избили мальчика, больного ДЦП и засняли происходящее на видео.

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