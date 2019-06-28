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Боевики ДНР-ЛНР освободили четырех украинцев: фото и видео

пятница, 28 июня 2019, 14:30
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В пятницу, 28 июня, боевики ЛДНР передали председателю политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", куму президента Российской Федерации Владимира Путина Виктору Медведчуку четверых украинских заключенных.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Так, передача пленных состоялась в Минске (Беларусь). Их доставили в столицу Беларуси на самолете из Ростова-на-Дону.

Отмечается, что в Украину возвращаются Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

Дмитрия Великого взяли в плен 11 сентября 2016 года. Мужчина был "осужден" к 15 годам лишения свободы.

Яков Веремейчик попал в плен к боевикам 25 мая 2018 года, на него боевики "завели" несколько "уголовных дел".

Максим Горяинов, старшина 53-й ОМБр, попал во вражеский плен в мае 2019 года, его "приговорили" к 15 годам лишения свободы.

Эдуарда Михеева взяли в плен 16 октября 2017 года, "осудили" якобы за госизмену и "приговорили" к 12 годам лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный политик Виктор Медведчук "договорился" об освобождении украинских военнопленных, одним из которых оказался дезертиром.

Также выяснилось, что пленный Максим Горяинов, про обмен которого якобы договорился с боевиками Виктор Медведчук, был водителем машины, на которой попали в плен семеро украинских военнослужащих.

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