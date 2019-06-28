​Развлекал боевиков: сеть разозлило фото Медведчука с главарями ДНР-ЛНР

В сети появилось фото председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главарями боевиков ЛДНР, во время переговоров по освобождению пленных украинцев.

Соответствующий снимок опубликован в сообществе "Львовский метрополитен" в Twitter.

На фото можно увидеть, как Медведчук улыбается, улыбается, очевидно, шутя, с главарями ЛДНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

"Кум путина развлекает террористов "ЛДНР" в Минске", - подписан снимок.

"Официально или не официально, законно или незаконно, но это тянет на самое жесткое наказание", - прокомментировали фото пользователи сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на договоренности председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с боевиками ЛДНР об освобождении пленных.