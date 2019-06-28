Украинцы отправили по небу боевикам ДНР огромный "подарок": фото

В пятницу, 28 июня, когда в Украине празднуется День Конституции, в сторону оккупированного Донецка запустили украинский флаг на гигантских гелиевых шарах.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что акция состоялась в рамках открытия памятного знака "Тризуб" у КПВВ "Марьинка". Попутный ветер помог успешно осуществить запуск, и через несколько минут флаг Украины развевался над позициями оккупантов.

"Его впечатляющий размер - 18 на 6 метров - гарантированно был замечен террористами незаконных вооруженных формирований и выполнил свою цель - напомнить, что это наша земля и мы о ней не забываем. С Днем Конституции! Слава Украине!" - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Дебальцево Донецкой области неизвестные устроили смелую "диверсию" - в ночь на четверг, 27 июня, в городе нарисовали флаг Украины.

В ночь на 28 июня в оккупированном российскими боевиками Донецке в честь Дня Конституции Украины расклеили поздравительные открытки.