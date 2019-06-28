​В оккупированном Донецке зазвучал гимн Украины: опубликовано впечатляющее видео

28 июня, в День Конституции Украины, в оккупированном Донецке прозвучал украинский гимн.

Соответствующее видео опубликовал Vitauskas в Twitter.

"В центре оккупированного Россией Донецка, в День Конституции Украины, на заброшенном здании гостиницы взвился украинский флаг. Рядом установили громкоговоритель, через который зазвучал гимн Украины. Для подтверждения свежести, на видео последний номер коллаборантской газетёнки", - говорится в сообщении.

Под видео появись торжествующие комментарии пользователе.

"Красавцы)", "Странно что орки не сбежались", "Молодцы так держать!!!", "Очевидно раннее утро, все приДуНеРовцы спят с перепоя", "ну что можно сказать - Слава Украине!", "До слез…", "Это сильно!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг.