В России из-за ливня затопило известный аэропорт: появились впечатляющие видео

В московском аэропорту "Шереметьево" затопило парковку терминала В, из-за чего оказались подтоплены припаркованные здесь автомобили.
Как сообщает российская пресса, мощный потом произошел на Лобненском повороте, который расположен рядом с парковкой терминала.
По словам очевидцев, причиной инцидента является затянувшийся ремонт. Из-за ремонтных работ ливневая канализация практически не работает.
На опубликованных кадрах видно, что легковые автомобили уходят под воду практически наполовину, некоторые застревают.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео, как в российском аэропорту сотрудник отфутболил сигнальный конус на крыло самолета, а пользователей сети такое поведение работника разозлило.