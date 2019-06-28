В России из-за ливня затопило известный аэропорт: появились впечатляющие видео

В московском аэропорту "Шереметьево" затопило парковку терминала В, из-за чего оказались подтоплены припаркованные здесь автомобили.

Как сообщает российская пресса, мощный потом произошел на Лобненском повороте, который расположен рядом с парковкой терминала.

По словам очевидцев, причиной инцидента является затянувшийся ремонт. Из-за ремонтных работ ливневая канализация практически не работает.

На опубликованных кадрах видно, что легковые автомобили уходят под воду практически наполовину, некоторые застревают.