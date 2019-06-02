Хорошо, что не в двигатель: в сети появилось видео "развлечений" в российском аэропорту

В сети появилось видео, как в российском аэропорту сотрудник отфутболил сигнальный конус на крыло самолета, а пользователей сети такое поведение работника разозлило.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. Мужчина в спецодежде на взлетной полосе, видимо от скуки, начал играть с конусом, пиная его. Однако он не рассчитал бросок, и его "игрушка" оказалась на крыле рядом стоящего авиалайнера.

Как видно далее на кадрах, работник не смог достать конус и ушел с места происшествия.

"В Шереметьево данную ситуацию пока не никак не прокомментировали", - отметили в издании.

В сети пользователи осудили инцидент, прокомментировав его.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали об опасном инциденте с самолетом в Киеве, который с большими проблемами приземлился в аэропорту "Жуляны".