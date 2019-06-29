​Боевики устроили очередные провокации на Донбассе: один боец ВСУ ранен

С начала суток боевики одиннадцать раз нарушали режим прекращения огня, в том числе и с запрещенного вооружения, вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", боевики раз попытались дискредитации подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения, обстреляв оккупированное село Пикузы Донецкой области.