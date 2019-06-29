​Дискредитировать ВСУ: боевики опять обстреляли населенный пункт на Донбассе

Боевики в который раз попытались дискредитировать подразделения Объединенных сил в глазах мирного населения, обстреляв оккупированное село Пикузы Донецкой области.

Об этом сообщат пресс-центр ООС.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах, что на неподконтрольной правительству Украины территории.

"26 июня, наблюдатели прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, от осколков была иссеченная стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных из западного направления", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на улице Ахматовой 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны, в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни. По словам местных жителей обстрел произошел утром 26 июня.

На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикуза, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Итак, учитывая указанные временные показатели, причастность украинских армейцев к данному инциденту не подтверждается.

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", - сообщили в ООС.

Как сообщал ранее "Апостроф", в сети появилось видео с раненой девочкой Кариной Светличной на Донбассе, которая попала под обстрел боевиков.