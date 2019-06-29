В сети новая волна обсуждений из-за скандала с Томосом и Филаретом

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) вспомнил, как радовался патриарх Филарет предоставлению Украине Томоса и даже наградил пятого президента станы Петра Порошенко орденом св. ап. Андрея Первозванного, а сейчас заявляет, что автокефалия "принесла больше зла, чем пользы".

Об этом архиепископ написал на своей странице в Facebook.

"10 января 2019 года, Покровский кафедральный собор г. Ровно. Патриарх Филарет вручает Президенту Украины Петру Порошенко высшую награду УПЦ КП - орден св. Ап. Андрея Первозванного, в также возглавляет молебен по случаю получения Томоса.... Пять месяцев спустя выяснится, что Томос - "принес нам больше зла, чем пользы", а Президент Порошенко "вмешался в церковные дела"", - удивляется Евстратий Зоря.

Он задался вопросом: "неужели и награждения, и молебен тоже были "ситуативными" - как подписи под документами до и во время Объединительного Собора?.."

Под постом архиепископа появилась волна комментариев. Мысли украинцев разделились. Некоторые считают, что Филарету должно быть стыдно, и ему следует отступиться от своих "бунтов", другие пишут, что почетный патриарх был и остается образцом для верующих украинцев.

"Страшная вещь гордыня! Никогда не думала, что она завладеет мыслями почетного Патриарха! Господи дай ему сил избавиться от нее, взамен получить смирение! Пусть любовь к церкви и Украины победит!","В том, что произошло и происходит, должно быть стыдно не Филарету, а тем, кто его окружал в тот момент. Всем кто видел этот мошеннический кульбид и проглотил это. Вы сейчас не Филарета позорите, а самих себя", "Не совсем с Вами согласен. Филарет уже вошел в историю Украины в положительном плане. Ему бы принять схиму, и дать место молодому Епифанию, энергичному, но не амбициозному", " ..но правда в том, что Украина не должна иметь патриарха... !!! ..а теперь, пока, имеем полуправду, а полуправда всегда..... !!!", "то Вы за то, чтобы объявить войну Константинополю (во время войны с Москвой), выбросить в мусор объединения и Томос - чтобы только наслаждаться тем, что "у нас есть Патриарх"?", - и т.д. пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", Киевский патриархат принял решение о создании собственного синода, в который будут включены пять епископов. Всем им 24 июня поместная Православная церковь Украины запретила богослужения.