Стреляла из винтовки: под Житомиром подружка ранила 10-летнюю девочку

28 июня в поселке Черняхов Житомирской области шестилетняя девочка выстрелила из ружья в свою 10-летнюю подругу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, дети случайно нашли во дворе хозяйственную пневматическую винтовку.

В результате выстрела пострадавшая получила ранения плеча. Ее доставили в больницу.

Хозяин винтовки рассказал, что он использовал ее для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Оружие передано на исследование специалистам.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что двое полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всего дня.