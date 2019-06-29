В Одессу плывут новейшие военные корабли США: фото и видео

В Одессу плывут два военных корабля катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Об этом сообщает командование Военно-морскими силами, передает Думская.

В частности, первый на данный момент находится в Мраморном море и направляется к проливу Босфор. Через несколько часов он должен войти в акваторию Черного моря. Корабли примут участие в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2019".

Отмечается, что катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается. Это восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до безумных 43 узлов (79 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессу прибыло мощное оружие из США для украинской армии.