RU  UA  EN

воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

11:11
Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео
10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессу плывут новейшие военные корабли США: фото и видео

суббота, 29 июня 2019, 12:04
переглянути новину українською

В Одессу плывут два военных корабля катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Об этом сообщает командование Военно-морскими силами, передает Думская.

В частности, первый на данный момент находится в Мраморном море и направляется к проливу Босфор. Через несколько часов он должен войти в акваторию Черного моря. Корабли примут участие в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2019".

Отмечается, что катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается. Это восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до безумных 43 узлов (79 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессу прибыло мощное оружие из США для украинской армии.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 6 до 8 тепла: синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине

Зеленскому нужно начинать с судов, там все ниже плинтуса - Василий Илащук

Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: