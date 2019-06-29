В Хмельницком поймали опасного преступника по кличке "Каратель": фото

В Хмельницком полиция задержала опасного преступника, который продавал наркотические средства и психотропные вещества жителям города и области.

Как сообщили в пресс-службе полиции, задержанным оказался 40-летний житель города. В преступной среде он был известен под прозвищем "Каратель".

Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ

Злоумышленника задержали 25 июня во время проведения контрольной закупки.

Во время обыска у него обнаружили денежные средства, за которые он сбыл наркотическое средство "Метадон". Суд оставил преступника под стражей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 25 июня в Киеве бездомный раздел женщину, которая спала, и пытался ее изнасиловать.