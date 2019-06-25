В Киеве бездомный насильник устроил разборки с семейной парой

В ночь на 25 июня в Киеве бездомный раздел женщину, которая спала, и пытался ее изнасиловать.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Саперное Поле, 45 около 00:15. Бездомный обнаружил спящей в траве женщину. По предварительной информации, она была пьяна. Мужчина снял с нее штаны и пытался вступить с ней в половой акт. В этот момент женщина проснулась.

"Она позвонила своему мужу, который пришел на указанный адрес. Там между супругом и бездомным завязалась драка. В итоге последний разбил бутылку и с "розочкой" гонялся за сожителем пострадавшей. Патрульные, которые были на месте, сгладили конфликт и выясняли все детали случившегося. Подробности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Мариуполе задержали преступника, который с ножом напал на ребенка и пытался изнасиловать.