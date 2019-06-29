В России целый город ушел под воду: опубликованы фото и видео смертельного потопа

В Иркутской области (Российская Федерация) в результате паводка оказались подтопленными 3735 домов, в которых проживают свыше девяти тысяч человек.

Вода также повредила 13 автомобильных мостов, сообщают местные издания.

Не обошлось и без жертв: непогода забрала две жизни. В числе погибших 8-летний мальчик. Еще трое числятся пропавшими без вести.

Самой сложной ситуация остается в городе Тулун. Здесь нет электричества. В городе подтопило 887 жилых домов, в которых проживают 1771 человек. Спасатели уже эвакуировали 490 человек. В регионе введен режим чрезвычайного положения.

Уровень воды в реке Ия продолжает подниматься и сейчас составляет 13 метров 32 сантиметров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России в результате масштабного паводка смыло мост.