Вам тут не место: украинцев разгневало имперское заявление путинского топ-политика

В сети активно обсуждают заявление председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова о том, что Украина "привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны".

Такими словами он прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Украину не предупредили о встрече глав США и РФ в Японии.

В частности, волонтер Мирослав Гай в Facebook написал, что за этими словами стоит передел Украины и война.

"Вот что значит проиграть на международной арене. Реальность будет намного суровей, чем сериал "Слуга Народа", - добавил он.

В свою очередь Ксения Наниева отмечает, что будущее Украины при новом президенте обсуждают без участия ее самой.

"Это при Порошенко Украина была на авансцене, а теперь мы возвращаемся обратно в стойло. Наше будущее обсуждают без нас, и нового гаранта такая позиция Украины устраивает.

На G-20 в этом году Украину не приглашали. Неудачникам и копитулянтам там не место", - пишет она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцев удивило странное выражение лица Зеленского: в сети делятся яркими шутками и фотожабами.