Украинцев удивило странное выражение лица Зеленского: в сети делятся яркими шутками и фотожабами

Президент Украины Владимир Зеленский удивил украинцев странным выражением своего лица.

Комментариями на этот счет они делятся в соцсетях, публикуя яркие фотожабы.

На фото можно увидеть Владимира Зеленского, который странно смотрит вокруг.

Напомним, ранее Зеленского раскритиковали в соцсетях за его неграмотное выступление перед бизнесменами. Шоумен якобы показал себя с не лучшей стороны. Некоторые участники встречи заявили, что кандидат в президенты "плавает" по многим вопросам и "кто будет помогать ему разбираться, пока не понятно".

Напомним, подробнее о Владимире Зеленском и шансах на победу в выборах президента читайте в интервью "Апострофа" со спикером его штаба Дмитрием Разумковым: "Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы.