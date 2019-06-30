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Появились неожиданные данные детектора лжи про маму убийцы Даши Лукьяненко: видео

воскресенье, 30 июня 2019, 00:29
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Появился неожиданный поворот в деле об ужасном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Как говорится в программе "Говорит Украина", мать подозреваемого в убийстве оказывается знала о том, что ее сын совершил ужасное преступление еще до того, как его задержали.

Это стало известно после того, как она прошла проверку на полиграфе.

"Проводили тестирование 3 раза, потому что женщина вела себя довольно эмоционально. На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и что этот момент она знала... Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", - сообщил эксперт, проводивший проверку.

Также полиграф показал, что отец подозреваемого не знал, что совершил сын, и никакого участия в этом не принимал. Никакого отношения к убийству ребенка не имеет и брат задержанного.

Смотреть с 47-й минуты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились подробности о семье жестокого убийцы девочки под Одессой.

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