Появились неожиданные данные детектора лжи про маму убийцы Даши Лукьяненко: видео

Появился неожиданный поворот в деле об ужасном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Как говорится в программе "Говорит Украина", мать подозреваемого в убийстве оказывается знала о том, что ее сын совершил ужасное преступление еще до того, как его задержали.

Это стало известно после того, как она прошла проверку на полиграфе.

"Проводили тестирование 3 раза, потому что женщина вела себя довольно эмоционально. На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и что этот момент она знала... Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", - сообщил эксперт, проводивший проверку.

Также полиграф показал, что отец подозреваемого не знал, что совершил сын, и никакого участия в этом не принимал. Никакого отношения к убийству ребенка не имеет и брат задержанного.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что появились подробности о семье жестокого убийцы девочки под Одессой.