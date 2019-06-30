​Офицер ВСУ показал новый "груз 200" у боевиков на Донбассе: фото

29 июня бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования Дмитрия Пархоменко родом из Шахтерска Донецкой области.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"200 бригада. 29.06.19 Пархоменко Дмитрий из Шахтерска", - говорится в сообщении.

Известно также, что боевик за свою преступную деятельность был занесен в базу "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", 28 июня бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе очередного боевика НВФ Николая Ненашева из Краснодона Луганской области.

Ранее также сообщалось, за прошедшую неделю украинским военнослужащим удалось сильно почистить ряды боевиков на Донбассе, было ликвидировано 5 известных украинским волонтерам членов незаконных формирований.