Под Киевом произошел кровавый инцидент с вором-неудачником: фото

Киевская полиция спасла жизнь вору-неудачнику, который на месте преступления хотел покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в городе Яготин Киевской области 34-летний мужчина проигрался в азартные игры и решил обокрасть местный магазин.

Вооружившись болгаркой и удлинителем, он отправился на преступление.

В рабочее время он проник в универмаг в городе и скрывался в подвале, пока не закрыли магазин. К сожалению для преступника, проникнуть в пункт обмена валют и различные отделы магазина он не смог.

Когда он попытался попасть в ювелирный отдел, сработала сигнализация. Преступник испугался прибывших на место полицейских и полоснул себя по шее канцелярским ножом.

Полицейские спасли жизнь мужчине и передали медикам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что наглая воровка в Киеве попала на видео.