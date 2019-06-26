Новая Сонька Золотая Ручка: наглая воровка в Киеве попала на видео

В Киеве наглая воровка попала на камеры видеонаблюдения - женщина украла телефон, при этом на воровстве ее "ловят" не впервые.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Вблизи станции метро "Минская" уже знакомая вам госпожа похитила еще один телефон. Берегитесь, похоже она "работает" по всему Киеву. Какая-то новая Сонька Золотая Ручка", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что ранее женщина украла iPhone 8 с детской коляски в магазине возле станции метро "Житомирская" и убежала.

"Даже если ее прихватят, то доказать будет сложно. Окажется, что у нее маленький ребенок, мужсватбрат в АТО, героиня Майдана, под амнистию или на поруки", "Красиво работает, главное не щелкать везде", "Нормальные магазины делятся видео. А АТБ свое ворье покрывает. Видео не дают, даже на мониторах, кто это мог быть. Видать, их это устраивает", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Ранее в Киеве воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Также в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева.