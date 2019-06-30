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Страшная смерть ребенка под Черновцами: в полиции назвали причину

воскресенье, 30 июня 2019, 14:59
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Трехлетний ребенок, тело которого было обнаружено в чемодане на окраине Черновцов, мог скончаться от приступа астмы.

Об этом заявил начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, передает ТСН.

"Экспертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сказал Бачинский.

Уточняется также, что следов насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было.

Напомним, в четверг, 27 июня, на окраине города Черновцы прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото матери ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах.

Также жители поселка Ивановка Одесской области, где произошло жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, всколыхнувшее всю страну, угрожают семье убийцы и даже хотели сжечь ее живьем.

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